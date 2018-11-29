Valinin Eşi Beyza Elban, Adem'i Ziyaret Etti

Ağrı
Valisi Süleyman Elban
'ın eşi Beyza Elban, Fırat Mahallesi Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Valilik bünyesinde Fırat Mahallesi'nde açılan Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Elban, kursiyerlerle bir araya geldi.
Merkeze gelen kadınlarla sohbet eden Elban, kursiyerler ile yakından ilgilendi.
Elban'ı merkezde gören kursiyerler, ziyaretten dolayı son derece memnun kaldıklarını ve söz konusu merkezlerin açılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunduklarını belirtti.
Ziyarette Elban'a, Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nurcan Çelik ile Aile ve Kadın Destek Merkezi Koordinatörü Esra İnanlı eşlik etti.
Süleyman Elban,Ağrı
29 Kasım 2018 Perşembe 09:10