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Valinin makam aracı şehit kardeşinin gelin arabası oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, evlenen şehit kardeşi Muzaffer Gül'e makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

21.07.2019 12:43 Valinin makam aracı şehit kardeşinin gelin arabası oldu
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, evlenen şehit kardeşi Muzaffer Gül'e makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.
Kentte düğün hazırlıkları yapan Muzaffer Gül, Vali Tuncay Sonel'e davetiye götürerek düğününe davet etti.
Vali Sonel de dünya evine giren genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak makam aracını gelin arabası olarak hazırlattı.
Çiftlerin nikah merasiminde şahitlik de yapan Sonel, şehit kardeşi Gül'e bir ömür mutluluk diledi.
Vali Sonel, nikah töreni öncesi yaptığı konuşmada, genç çiftleri tebrik ederek, "Tunceli'nin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.
Muzaffer Gül'ün ağabeyi Hüseyin Gül'ün 2009 yılında şehit olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Tunceli, Kültür Sanat

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