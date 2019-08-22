Haberler» Güncel» Haber

Valisi Bektaş'tan ziyaretler

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

22.08.2019 15:26 Valisi Bektaş'tan ziyaretler
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş'ın, Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz'u ziyaretinin ardından Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Başoğlu Orman Ürünleri Fabrikası'nda ve Devrek Baston Satış Merkezi, müze ve doğa kültür parkı projesinin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nu gezerek yetkililerden bilgi almasının ardından Alagözler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Alagöz ve Çanakçılar Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri/DOXA Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı'yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çaycuma, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09   "HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor"
17:08   Belediye Başkanı Köse, çalışmaları yerinde inceledi
17:08   Taşova Gençlik Merkezinden çevre temizliği
17:08   Danimarka ile ABD arasındaki Grönland gerilimi büyüyor
17:07   Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ile yeni iş birliği
17:07   Pendik'te takla atan ticari araç otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı
17:07   Arap Emrah ve adamları hakim karşısında