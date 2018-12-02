Valisi Çakır "Halk Günü" Düzenleyecek

Yozgat
Valisi Kadir Çakır'ın, "halk günü" toplantılarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceği bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Çakır
'ın her ay 2 kez salı günleri "Halk Günü" toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.
İlk toplantının 4 Aralık
'ta saat 11.00'de Valilik Konferans Salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, Vali Çakır'ın vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceği toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
Yozgat,Nurullah Çakır
02 Aralık 2018 Pazar 17:19