02 Aralık 2018, 17:19
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Valisi Çakır "Halk Günü" Düzenleyecek

Valisi Çakır "Halk Günü" Düzenleyecek

Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın, "halk günü" toplantılarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceği bildirildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın, "halk günü" toplantılarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceği bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Çakır'ın her ay 2 kez salı günleri "Halk Günü" toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

İlk toplantının 4 Aralık'ta saat 11.00'de Valilik Konferans Salonunda yapılacağı aktarılan açıklamada, Vali Çakır'ın vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceği toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi. Yozgat,Nurullah Çakır
02 Aralık 2018 Pazar 17:19