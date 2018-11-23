Valisi Ekinci'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 15:11



23 Kasım 2018 Cuma 15:11

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Ekinci, mesajında, insana ve tarihe yön veren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladığını ifade etti.Öğretmenlik mesleğinin insani ve ahlaki değerlerle yarınları özenle işleyen bir sanat olduğunu aktaran Ekinci, şunları kaydetti:"Bugün ülkemizin her köşesinde kitap, kalem, düşünme, sorumlu olma, üretme, faydalı olma gibi ilkeleri seslendiren özveri sahibi öğretmenlerimizin emekleri var. Medeniyetimizin yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin fikren, vicdanen ve ahlaken iyi yetişmesi kendilerini öğrencilerine adamış bilginin taşıyıcısı ve sözcüsü öğretmenlerimizden geçmektedir. Yurdumuzun dört bir yanında 'yeni bir insan, yeni bir toplum' inancı ve hedefiyle çalışan tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."