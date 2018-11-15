Valisi Karadeniz, Bozkurt İlçesini Ziyaret Etti

Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz
, Bozkurt
Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık
önünde Kaymakam Akbulak, Belediye Başkanı Bozkurt
Ekeş ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Karadeniz, kendisine çiçek veren çocuklarla bir süre sohbet etti.
Abulak ve Başkan Ekeş ile bir süre görüşen Karadeniz, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Programa, İlçe Jandarma
Komutanı Fikret Dinç, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Gül, AK Parti
Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Aslan
, Bozkurt Ziraat Odası Başkanı Mehmet Acar
, Bozkurt Esnaf Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, Bozkurt Avcılar
Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel
, Bozkurt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Turan
ve daire amirleri katıldı.
Kaymakamlık,Yaşar Karadeniz,Kastamonu,Karadeniz
15 Kasım 2018 Perşembe 17:58