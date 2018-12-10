Valisi Kocabıyık'tan Esnaf Ziyareti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vali Funda Kocabıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Çakır
ile Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.
Çarşıdaki kadın esnafla da ayaküstü sohbet eden Vali Kocabıyık, alışverişe gelen vatandaşlar ve çocuklarıyla da yakından ilgilendi.
Vali Kocabıyık, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkemizin geçmişten günümüze gelişme ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren şehir esnafının köklü bir geleneğin içinden yetiştiğini, bugün de her türlü güçlüğe rağmen ayakta kalarak ülke ekonomisindeki önemini koruduğunu ifade etti.
Göreve başladığı günden bu yana, Uşaklıların sıcak, samimi ve içten davranışlarını gözlemlediğini, bunun kendisine çalışmalarında güç katacağını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Anadolu topraklarını kendine yurt edinmiş ve bu coğrafyada yüzlerce yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayan halkımız, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere gelmiştir. Gücünü, enerjisini üretime, şehrinin ve ülkesinin kalkınmasına kullanan Uşaklı esnafımız da bu kültürün içinde yoğrulmuştur. Kıymetli esnafımızın her zaman yanındayız. Uşak şehri ilkleriyle bilinen, girişimcilik ruhuna sahip, sanayi ve ticarette başarılı vatandaşlarımızın şehridir. Esnafımızın, gerek büyük alışveriş merkezlerine gerekse internet üzerinden artan alışveriş tercihlerine karşı sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Ancak esnafımızın dükkanlarındaki kaliteli ürünleri, uygun fiyatlarıyla daha da önemlisi güler yüzlü hizmetiyle sunması, onların tercih edilmesine katkı sağlayacaktır." dedi.
Vali Funda Kocabıyık'a ziyareti anısına ayakkabıcılar esnafı tarafından üzerinde kendi resmi bulunan çini tabak hediye edildi.
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Uşak,Funda Kocabıyık
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33