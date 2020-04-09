Valisi Köşger'den Cezayir'den gelen karantinadaki işçilere ziyaret

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Cezayir 'den getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçileri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'deki 450 Türk işçi, 4 Nisan günü

uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen işçilerden 160'ı Söke'de, 290'ı ise Efeler'deki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler'deki Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen işçileri ziyaret etti. 14 günlük karantina sürelerinin dolmalarını bekleyen işçiler ile sohbet eden Köşger, yetkililerden de bilgi aldı. Vali Köşger, ihtiyaçları Kızılay, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından karşılanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.