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Valiye soru sorup, birlikte yemek yediler

ATATÜRK Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer sohbetlerinin ilkinde soru soran öğrenciler arasından kurayla belirlenen 21 öğrenci, Vali Okay Memiş'in yemekte konuğu oldu.

20.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:44 Valiye soru sorup, birlikte yemek yediler
ATATÜRK Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer sohbetlerinin ilkinde soru soran öğrenciler arasından kurayla belirlenen 21 öğrenci, Vali Okay Memiş'in yemekte konuğu oldu. Öğrenciler, Vali Memiş'ten toplu taşıma ücretlerinde indirim istedi. 

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi'nin 13 Kasım günü düzenlediği kariyer sohbetleri toplantısına konuk olan Vali Okay Memi, soru soran 30 öğrencide kura ile belirlenecek 21 öğrenciyle yemek yiyeceğini söyledi. 

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi de çektiği kura ile 21 öğrenciyi belirledi. Öğrencileri, Vali Okay Memiş'in yemekte misafir etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy ile akademisyenlerin de katıldığı yemek, Palandöken ilçesindeki bir lokantada yenildi. Vali Memiş, öğrencilere üniversite ve şehirle ilgili beklentilerini sordu. Öğrenciler, ulaşım ücretlerinin pahalılığından şikayet ederek, indirim istedi.  Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin konunun üzerinde çalıştığını bildiren Vali Okay Memiş, öğrencilere düzenlenen etkinliklere katılmalarını tavsiye etti. Devlet Tiyatrosu bulunan Erzurum'a Türkiye'nin en iyi opera ve bale binasını yapacaklarını belirten Vali Memiş, öğrencilerden etkinliklere zaman ayırmalarını istedi. 

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy da kariyer sohbetlerinin ilkine Vali Okay Memiş'in katıldığını hatılatarak, "Valimiz ilk sohbet toplantısında öğrencilerimizle buluştu. Soruları cevaplandıran Vali Memiş, yemekte misafir edeceğini söylemişti. Programda 30 kişi soru yöneltti ancak yaptığımız kura çekimiyle 21 öğreciyi belirledik" dedi. 


- Erzurum

Atatürk Üniversitesi, Okay Memiş, Güncel

Kaynak: DHA

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