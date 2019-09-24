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Valizde uyuşturucu sevkiyatına darbe

Valizde uyuşturucu sevkiyatına darbeGAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde valiz ile sevkiyatı yapılmak istemenen 8 kilo 50 gram esrar ve 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

24.09.2019 12:09
Valizde uyuşturucu sevkiyatına darbe
GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde valiz ile sevkiyatı yapılmak istemenen 8 kilo 50 gram esrar ve 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde araç kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler denetimlerde durdurulan araçlarda valizlerle sevk edilmek istenen toplamda 8 kilo 450 gram esrar ve 2 Kilogram Metamfetamin (ateş buz) uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir.
Ekipler 3 şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.
Valizde uyuşturucu sevkiyatına darbe

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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