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Valizde uyuşturucu sevkıyatına polis darbesi

Gaziantep'te narkotik ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde, valiz ile sevkıyatı yapılmak istenen 8 kilo 450 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

24.09.2019 10:37Valizde uyuşturucu sevkıyatına polis darbesi
Gaziantep'te narkotik ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde, valiz ile sevkıyatı yapılmak istenen 8 kilo 450 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde araç kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler denetimlerde durdurulan araçlarda, valizlerle sevk edilmek istenen toplam 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin (ateş buz) ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında 3 şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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