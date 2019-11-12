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Valizden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolunda durdurdukları yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde ve çantasında uyuşturucu geçirildi.

12.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:11Valizden uyuşturucu çıktı
DÜZCE(İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolunda durdurdukları yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde ve çantasında uyuşturucu geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyon neticesinde TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 517 gram gelen esrar ve 150 adet Ecstasy hap ele geçirildi, şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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