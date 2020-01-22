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Valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

22.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:03
'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan 'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.
Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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