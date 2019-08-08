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Valizinde esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

BİNGÖL'de, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin yolcu minibüsündeki aramasında valizinde 5 kilo 820 gram esrar ele geçirilen E.D., tutuklandı.

08.08.2019 19:04 Valizinde esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
BİNGÖL'de, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin yolcu minibüsündeki aramasında valizinde 5 kilo 820 gram esrar ele geçirilen E.D., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Bingöl- Genç yolunda şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada yolculardan E.D.'nin valizinden 5 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bingöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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