Valizlerinde Kaçak İçki ve Sigarayla Yakalandılar

Gürcistan
uyruklu 2 kişi, valizlerinde kaçak içki ve sigarayla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, önleyici kolluk devriyesi kapsamında kontrollerini sürdüren ekipler, durumlarından şüphelendikleri Gürcistan uyruklu M.K (68) ve X.S'nin (40) valizlerinde arama yaptı.
Aramada, 600 paket kaçak sigara ile 26 litre alkol ele geçirildi.
İlgili kanun uyarınca 10 bin 936 lira para cezası verilen Gürcistan uyruklu kişilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
Gürcistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:35