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Valorant Kapalı Beta Twitch'de İzlenme Rekoru Kırdı

Riot Games, ücretsiz FPS oyunu Valorant'ın kapalı betasını geçtiğimiz günlerde açmıştı. Oyuncuların kapalı beta kayıtlarını almak için Twitch hesaplarını bağlama ve yayınları izleme zorunluluğu koyulmuştu.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Valorant Kapalı Beta Twitch'de İzlenme Rekoru Kırdı
Riot Games, ücretsiz FPS oyunu Valorant'ın kapalı betasını geçtiğimiz günlerde açmıştı. Oyuncuların kapalı beta kayıtlarını almak için Twitch hesaplarını bağlama ve yayınları izleme zorunluluğu koyulmuştu. Oyun, Twitch platformu üzerinde bir günde 1.7 milyon eşzamanlı seyirciye ulaştı ve sadece tek günde 34 milyon saat izlenme süresi ile platformda rekor kırdı.

Riot Games'in 5'e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle 7 Nisan'da kapalı beta olarak oyunculara açılmıştı. Valorant kapalı betaya katılmak için oyuncuların Riot Games hesabına sahip olmaları, hesaplarını Twitch ile bağlamaları ve Twitch yayıncılarını izlemeleri gerekiyor. FPS oyunu, Twitch'de rekor kırdı. Twitch tarihinde bir günde en çok izlenme süresi elde eden oyun oldu. Ayrıca tek günde en çok izleyiciye ulaşan ikinci oyun oldu. Oyun, 3 Nisan'da ilk gösterim etkinliğinde 12.2 milyon saat izleme ile bir rekor daha kırmıştı.

Twitch İşbirlikleri ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Ben Vallat, topluluk genelinde inanılmaz bir heyecan gördüklerini, tüm iletişim kanallarından (e-mailden sosyal medyaya) Valorant kapalı betasına dair olumlu geri bildirim aldıklarını paylaştı. Ayrıca daha fazla oyuncu dahil edebilmek için sunucu altyapısını geliştirmeye devam ettiklerini, kapalı beta deneyimini daha fazla bölgede aktif hale getirip dünya genelinde oyuncuları dijital topluluklarına davet etmekte sabırsızlandıklarını belirtti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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