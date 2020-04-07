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Valorant nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Valorant Türkçe olacak mı? Kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak? Kapalı betaya nasıl kayıt olunur?

League of Legends yani LoL'un yapımcısı Riot Games, yeni oyunlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu oyunlardan biri de Valorant olduğu ve oyunun kapalı beta döneminde tamamen Türkçe olacağı açıklandı. Peki, Valorant nedir? Valorant Türkçe olacak mı? Valorant kapalı betaya nasıl kayıt olunur? Valorant kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak?

07.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:28
Valorant nedir, sistem gereksinimleri nelerdir? Valorant Türkçe olacak mı? Kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak? Kapalı betaya nasıl kayıt olunur?

League of Legends yapımcısı Riot Games yeni oyunlar üzerinde çalışmalarına devam ederken oyunseverlerin dikkatini çeken açıklama geldi. Yeni projelerden biri olan Valorant hakkında açıklama gelirken oyunun kapalı beta döneminde tamamen Türkçe olacağı bildirildi. Gelişme üzerine oyunseverler Valorant nedir? Valorant Türkçe olacak mı? Valorant kapalı betaya oyuncular nasıl katılacak? Valorant apalı betaya nasıl kayıt olunur gibi konuları araştırdı.

VALORANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.

VALORANT TÜRKÇE OLACAK MI?

Riot Games, karakter diyaloglarından, metinlere kadar oyunla ilgili her detayı tamamen Türkçe yapabilmek için uzunca bir süredir birçok ünlü sanatçılarla çalışmalarını sürdürüyor. VALORANT'ın oyuncuya Türkçe ulaşması için çok çaba harcayan Riot Games adına, farklı yerelleştirme başlıklarında 6 kişilik deneyimli bir çekirdek ekip çalışıyor.

VALORANT KAPALI BETAYA OYUNCULAR NASIL KATILACAK?

Tamamen ücretsiz olan VALORANT'ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Oyuncular Riot hesaplarını Twitch'e bağlayıp belirli yayıncıları izleyerek kapalı betada yer alma şansı yakalayacaklar.

KAPALI BETAYA NASIL KAYIT OLUNUR?

Tamamen ücretsiz olan Valorant 'ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:

İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000

VALORANT'I OYNAMAK ÜCRETSİZ Mİ?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Valorant'ı oynamak tamamen ücretsiz. Ancak Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun içi kozmetik ürünleri satın alabileceksiniz.

Etiketler: League Of Legends, Gündem, Güncel
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