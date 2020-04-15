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Valorant'ta Türkiye Pingleri Düşüyor

Oyuncular bu habere çok sevinecek! Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ta Türkiye pinglerinin düşeceği açıklandı.

15.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:53
Valorant'ta Türkiye Pingleri Düşüyor
Oyuncular bu habere çok sevinecek! Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ta Türkiye pinglerinin düşeceği açıklandı.

Düşük Ping ile Oyun Deneyimine Hazır Olun!

7 Nisan Salı günü kapalı beta dönemine başlayan Valorant'ta düşük ping vaadi kapalı beta döneminde test edilmeye başlandı. Riot Games tarafından yapılan açıklamalarda özellikle rekabetçi nişancılık oyunlarının sonucunu büyük oranda etkileyen düşük ping değerlerini ülkemizdeki oyunculara sunmak için ciddi yatırımların yapılacağı söylendi.

Veri merkezlerinde testlerin başladığı ve 5 ms'e kadar düşebilen ping değerleri sayesinde rekabette dezavantaj yaşanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Oyuncular düşük ping ile oyunun keyfini çıkarabilecek. Ping değerleri internet altyapısı ve çeşitli dış etkenlerden dolayı değişkenlik gösterebilmekte.

Ancak Riot Games tarafından sunucularda yapılan çalışmalar sayesinde oyun daha iyi değerlerde oynanabilecek. Valorant hakkında daha fazla bilgi almak için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Resmi internet sitesine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilmeniz mümkün.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan da Valorant'ı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türkiye, Teknoloji
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