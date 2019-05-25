Valve, Nisan Ayında Steam'in En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı

Valve bu hafta Steam'de Nisan ayında en çok satış yapan oyunların listesini yayınladı. Listedeki sıralama oyunların satış sayılarına göre değil, çıkış tarihlerine göre düzenlenmiş, bu sayede Valve hiçbir geliştiriciyi mağdur bırakmak istemiyor.Totally Accurate Battle SimulatorSUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSIONISLANDERSMarZ: Tactical Base DefenseSupralandPhoenix Wright: Ace Attorney TrilogyVacation SimulatorZanki Zero: Last BeginningPathwayWeedcraft Inc.StaxelOne Finger Death Punch 2ForagerPagan OnlineKatana ZERODriftland: The Magic RevivalPaper Dolls OriginalMortal Kombat 11Imperator: RomeMORDHAUValve seçkin bir liste oluşturdu ve Mortal Kombat 11 listedeki en büyük isim diyebiliriz. Onun ardından da Totally Accurate Battle Simulator, Weedcraft Inc., Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ve Imperator: Rome geliyor.Diğer başlıklar da XCOM ve Indiana Jones karışımı olarak nitelendirdiğimiz Pathway, Steam'in en çok aktif oyuncuya sahip oyunlar listesinde 11. sırada olan 64 kişilik orta çağ dövüş oyunu Mordhau gibi çabuk yükselişe geçen oyunlar.