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Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

12 yaşındaki Oguzhan'ın imdadına ekipler yetiştiVAN'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde karın ağrısı başlayan İsa Oğuzhan(12), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

18.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:42
12 yaşındaki Oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti
VAN'ın ilçesi Ermişler Mahallesi'nde karın ağrısı başlayan İsa Oğuzhan(12), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bulunan ve yolu kardan kapanan Ermişler Mahallesi'nde oturan İsa Oğuzhan'ın karın ağrısı başlayınp kusunca, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine ulaştırılarak tedaviye alındı.
Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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