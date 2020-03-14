VAN 2 AİLE DAHA İKNA YOLUYLA PKK'DAN AYRILAN EVLATLARINA KAVUŞTU
(Tür: Yurt)
14.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:44
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :VAN 2 AİLE DAHA İKNA YOLUYLA PKK'DAN AYRILAN EVLATLARINA KAVUŞTU
Etiketler : Güncel
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