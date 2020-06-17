VAN 22 YILDA 88 ÜNİTE KAN BAĞIŞLADI, 250 LÖSEMİ HASTASINI HAYATA BAĞLADI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde şoför olarak çalışan 4 çocuk babası Aytekin Sevil (54), 3 ayda bir kan vererek 22 yılda 88 ünite kan bağışında bulundu.

17.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:07
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde şoför olarak çalışan 4 çocuk babası Aytekin Sevil (54), 3 ayda bir kan vererek 22 yılda 88 ünite kan bağışında bulundu. Sevil, bağışladığı kanlar sayesinde bugüne kadar 250 lösemi hastasına umut oldu.
Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Aytekin Sevil, 1998 yılında geçici işçi olarak Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde çalışmaya başladı. 2 yıl önce kadroya alınan Sevil, bu süreçte başhekimin makam şoförlüğünü yaptı. Kan gerekmesi halinde yapılan anonsları duyup, kan merkezinde bağış yapmaya başladı. 3 ayda bir kan vermeyi sürdüren Sevil, 22 yılda 88 ünite kan vererek, 250 lösemi hastasına umut oldu. Sevil, bu örnek davranışından dolayı, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden tarafından plaket ile ödüllendirildi.
Aytekin Sevil, " 22 yıldır şoför olarak görev yapıyorum. 3 ayda bir lösemi hastaları için kan veriyorum. Kan grubum A Rh negatif. Acil durumdaki kadın doğum hastaları için de 3 ayı beklemeden kan veriyorum. Lösemi hastaları için kan verdiğim için çok mutluyum. Şimdiye kadar 88 ünite kan verdim. Bazen Kızılay kan merkezine de kan veriyorum. Başta başhekimimiz olmak üzere, kan merkezinde çalışan arkadaşlarımız da bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum "dedi.
22 YILDIR LÖSEMİ HASTALARINA KAN VERİYOR
Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de örnek davranışından dolayı Sevil'i tebrik ederek, "Kan grubu A Rh negatif, nadir bunuyor. Kıymetli çalışanımızın bu bağışları, bölgemizin tek aferez ünitesinde özellikle yeni doğan, lösemi, kanser hastaları çocuklar ve doğum yapan anneler için acil olarak kullanılmak üzere hazırlanmaktadır. 3 ayda bir kan veren çalışanımızı kutluyorum. 22 yılda yaptığı kan bağışı ile birçok insanın hayatını sürdürmesine vesile olmuş. Hastane çalışanımızın tüm insanlara örnek olmasını diliyorum. Ayrıca hastanemizdeki kan ünitesinde çalışan personelimiz de örnek bir davranış sergileyip, her biri 30 ünite kan bağışında bulunmuştur" diye konuştu. VAN 22 YILDA 88 ÜNİTE KAN BAĞIŞLADI, 250 LÖSEMİ HASTASINI HAYATA BAĞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Dursun Odabaşı, Van, Güncel, Haber

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