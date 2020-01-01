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Van-490 gram parmak bebek dünyaya geldi

Van'da dünyaya gelen 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyorVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

01.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:13
'da dünyaya gelen 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin kuvözde bakım ve tedavisini özenle yapıyor.
Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle bir süre önce Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan ilk müdahale sonucu, anne Demir'in henüz 23 haftalık olan kız bebeği, sezaryanla dünyaya geldi. 490 gram olarak dünyaya gelen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşireler tarafından tedavisi ve bakımı özenle yapılan bebek, normal kilosuna ulaşınca taburcu edileceği belirtildi.
YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Ertaş, bebeğin tedavisinin kuvözde devam ettiğini söyledi. Dr. Ertaş, "Başkale ilçesiden gelen Yeliz Demir'in bebeği 23'üncü haftada 490 gram olarak dünyaya geldi. ilk dünyaya geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Ciğerleri iyi gelişmemişti. Akciği geliştiren bir madde yaptık. Bir ilaç uyguladık. Şu an bebeğin olağan bakımları devam etmekte. Kilosuna ulaştıktan sonra taburcu edeceğiz. Şun an ciddi bir sağlık sıkıntısı yok. Cihaza bağlı tedavi görüyor" dedi.
Van-490 gram parmak bebek dünyaya geldi

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Kaynak: DHA


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