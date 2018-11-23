Van 5 Kişilik Araçtan 16'sı Kaçak 17 Kişi Çıktı

23 Kasım 2018 Cuma 11:32



23 Kasım 2018 Cuma 11:32

5 kişilik araçtan 16'sı kaçak 17 kişi çıktıBehçet DALMAZVAN, (DHA)-VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan ve 5 kişilik olan hafif ticari araçta, şöför ve Afganistan uyruklu 16 kaçak indirildi.Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Komutanlığı ekiplyeri Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Durdurulan beş kişilik hafif ticari araçta, şöför ve yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 16 kaçak indirildi. Şoför gözaltına alınırken, kaçaklar yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, bu durumun ölümlü kazalara neden olduğunu söyledi.