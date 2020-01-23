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Van 6 yaşındaki cevahir'e, ambulans uçakla sevk

6 yaşındaki Cevahir'e, ambulans uçakla sevkHAKKARİ'de özel bir kreşte nefes borusuna yemek kaçan Cevahir Mukaddes Akar (6), Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildi.

23.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:21
6 yaşındaki Cevahir'e, ambulans uçakla sevk
HAKKARİ'de özel bir kreşte nefes borusuna yemek kaçan Cevahir Mukaddes Akar (6), Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 'ya sevk edildi.
Gittiği özel kreşte geçen yıl 12 Kasım günü nefes borusuna yemek kaçan Cevahir Mukaddes Akar, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cevahir Mukaddes Akar, gece saatlerinde tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Cevahir Mukaddes Akar'ın aile fertleri, tek dileklerinin kızlarının sağlığına kavuşması olduğunu belirterek, kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.
Van 6 yaşındaki cevahir'e, ambulans uçakla sevk

Ankara, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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