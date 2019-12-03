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Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildiVAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

03.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:00
'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi
VAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece yarısı yağan kar nedeniyle yüksek noktalarda bulunan 15 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Kent merkezinde, dün akşam etkili olan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle 6 mahalle ile 9 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolları açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçidindeki Van-Hakkari Karayolu'nda da kar temizleme çalışması yapıldı.
Yetkililer, sürücüleri kış lastiklerini takmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.
Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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