VAN Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: DHA

Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtıVAN'da, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında ziyaretçilere kapatılan Akdamar Adası, ilkbaharın gelişi ile açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü.Her yıl ve her mevsimde binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelmesiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı.Badem ağaçlarında açan çiçekler nedeniyle ada, pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası'nda hem çiçekler hem de çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar, unutulmaz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Kültür Bakanlığı'nın emriyle Türkiye'deki tüm müze ve ören yerleri koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Bunlar arasında bulunan Akdamar Adası ve Anıt Müzesi'de bu kapsamda ziyarete kapatıldı. Akdamar Adası'na girişler olmazken, ilk defa bu mevsimde ada baharı ziyaretçisiz geçiriyor.