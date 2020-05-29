VAN Asırlık tohumu çocuklarına miras bırakacak

Asırlık tohumu çocuklarına miras bırakacakVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Şerafettin İşler (47), dededen kalma atalık tohumlarla üretim yapıyor.

29.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:46
Asırlık tohumu çocuklarına miras bırakacak
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Şerafettin İşler (47), dededen kalma atalık tohumlarla üretim yapıyor. Bahçesinde domates ve biber yetiştiren İşler, tohumlarının aslını koruyarak, bunları çocuklarına miras bırakacak.
Erciş ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde sebze yetiştiren 7 çocuk, 2 torun sahibi Şerafettin İşler, atalık tohumla ürün yetiştiriyor. Dedesinden babasına, ondan da kendisine miras kalan tohumlarla ekim yaptığını belirten İşler, hasat zamanı da bir sonraki yıl için tohum saklıyor. Mart ayında ise tohumları kurduğu küçük seralara ekiyor. Şerafettin İşler, seralarda yetişen fidelerin bir kısmını pazarda satıyor, bir kısmını da dikerek üretim yapıyor. Deden babadan aldığı tohumları genetiği bozulmadan yıllardır muhafaza eden İşler, bu tohumları çocuklarına miras bırakarak gelecek neslin de organik sebze tüketmesini amaçlıyor. VAN Asırlık tohumu çocuklarına miras bırakacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel, Haber

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