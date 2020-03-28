VAN Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi
Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdiVAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.
28.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:08
Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi
VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.
Dünyayı sarsan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, oluşturulan vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Van 'ın merkez Edremit ilçesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultsunda vefa grubunda görevli bir grup asker, yaşlıların evlerini ziyaret ederek, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan Çerkez Tarhan'ın (73) ise yakacak sıkıntısı giderildi. Askerler, kırdıkları odunları taşımayı da ihmal etmedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
VAN, (DHA)A
VAN'ın Edremit İlçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların talebi üzerine vefa grubunda görevli askerler, odun kırıp, yakını olmayan ve maddi durumu kötü olan yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi.
Dünyayı sarsan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, oluşturulan vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun mesai harcıyor. Van 'ın merkez Edremit ilçesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultsunda vefa grubunda görevli bir grup asker, yaşlıların evlerini ziyaret ederek, yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Köprüler Mahallesi'nde yaşayan Çerkez Tarhan'ın (73) ise yakacak sıkıntısı giderildi. Askerler, kırdıkları odunları taşımayı da ihmal etmedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
VAN, (DHA)A
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Kaynak: DHA