Haberler » Yerel » Haber

Van Atatürk Stadı'nda korkutan yangın

Van Atatürk Stadı'nda korkutan yangınVAN - Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

17.09.2019 18:55
Van Atatürk Stadı'nda korkutan yangın
VAN - Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Geçtiğimiz aylarda tadilatı yapılarak yeni sezona yetiştirilen Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun giriş tarafında bulunan kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Stat görevlilerinin çıkan dumanı fark etmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangından dolayı kazan dairesi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Van Atatürk Stadı'nda korkutan yangın

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Van, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
22:55 Simav'da 'Goji Berry' projesi
22:34 Rüzgar durdu, balık bollaştı
22:27 - Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu
22:25 Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için 16. kez zirveye çıktılar
22:03 Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
21:36 Esenler'de Ahilik Haftası kutlandı
21:06 İzmir'de Ahilik Haftası kutlandı