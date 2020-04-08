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VAN Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılar

Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılarVAN'ın Erciş ilçesinde şantiye çalışanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kendileri için tamamen atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptı.

08.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılar
VAN'ın Erciş ilçesinde şantiye çalışanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kendileri için tamamen atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptı.
Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki şantiyede çalışan personel, koronavirüse karşı tedbir amacıyla atık malzemeleri kullanarak, dezenfeksiyon tüneli yaptı. Beton santral operatörü olarak çalışan, 2 çocuk babası Alpaslan Deniz (40), şantiyede 40 kişinin görev yaptığını söyledi. Atık malzemeleri dezenfeksiyon tüneli yaparak, değerlendirdiklerini belirten Deniz, "Atıl durumdaki malzemelerden yararlandık. Çalışma sistemini de inceledikten sonra bir miktar hortum alıp, hava kompresörüne montajını yaparak, tüneli hazır hale getirdik" dedi. Alpaslan Deniz, şantiyede çalışan personelin sabah, öğle ve akşam olmak üzere dezenfeksiyon tüneline 3 kez girip, kendilerini dezenfekte ettikten sonra çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. VAN Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
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