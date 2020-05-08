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VAN Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günü

Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günüVAN'ın Başkale ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, babaları cezaevinde olan ikiz kardeşler Muhammed ve Zeynep Furat'a 8'inci yaş günlerinde sürpriz yaptı.

08.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:28
Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günü
VAN'ın Başkale ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, babaları cezaevinde olan ikiz kardeşler Muhammed ve Zeynep Furat'a 8'inci yaş günlerinde sürpriz yaptı. İkiz kardeşler, pasta ve hediyeleri görünce büyük mutluluk yaşadı.
İlçenin Hafizye Mahallesi'nde yaşayan Netice Furat, imkanı olmadığı için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, ikiz çocukları Muhammed ve Zeynep için doğum günü pastası istedi. Durumu öğrenen Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Solak'ın talimatı üzerine Vefa ekipleri hediye ve doğum günü pastası alarak Furat ailesinin evine gitti. Sürpriz karşısında duygulanan ikizler Zeynep ve Muhammed, büyük mutluluk yaşadı.
Anne Netice ve ikizlerin ablası Kader Furat, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'a teşekkür etti. İkizlerin ablası Kader Furat, Bugün kardeşlerimin doğum günüydü. Babam cezaevinde olduğu için kaymakam beyi aradık. Onlar kardeşlerimin doğum gününü kutladı. Kaymakam beye ve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bize büyük mutluluk yaşattılar dedi. VAN Babaları cezaevinde olan ikizlere sürpriz doğum günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Başkale, Güncel, Haber

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