Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler çığ altında kalan minibüse ulaştı, 5 kişi kurtarıldı.

"10-15 YOLCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez NTV yayınına bağlanarak, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Aynı zamanda karayolları ve belediyenin işmakinelerini orya ymnlendirdik. İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkili."

"TELEFON BAĞLANTISINDA GÜÇLÜK YAŞIYORUZ"

Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise NTV'ye "Ekipler olay yerine vardı. İkinci ekip vardığında 14 personel olaya müdahale edecek. Bölgede kar yağışı devam ediyor ve görüş mesafesi çok düşük.Telefon bağlantısında güçlük yaşıyoruz. Araç ve ekipman konusunda bir sıkıntısı yok. Kısa sürede mahsur vatandaşlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bölgede yaşayan bir vatandaş ile telefonda görüştüm. Minübüste 10-15 kişi olduğunu söyledi" dedi.

ÇALIŞMALARA VATANDAŞLAR DA KATILIYOR

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.