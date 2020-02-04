Haberler » 3. Sayfa » Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü - Haberler

Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

04.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:18Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü
'ın yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan greyderin arkasında uyarılara rağmen giden minibüsün üzerine çığ geldiğini belirterek, "33. kilometrede tünele varmadan greyder önde çalışıyor, arkadan da minibüs gidiyor. Uyarı olmasına rağmen minibüs gidiyor. O ara çığ geliyor. Minibüste 5, 10, 11 kişi gibi değişik sayıda vatandaş olduğu söyleniliyor. 112 acil servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve kara yolları ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Bölgede telefonlar çekmediği için net bilgi alamıyoruz. Bölgede tipi de var. Ben de birazdan olay yerine gideceğim" dedi. - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:40:47