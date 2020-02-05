Van 'ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat akşamı üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekibin üzerine tekrar çığ düşmesi sonucu 2. çığ felaketi yaşandı ve can kaybı sayısı 26'ya ulaştı. Kahreden olay sonrası Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç? Bahçesaray nerede konuları merak edildi.

BAHÇESARAY NEREDE?

Bahçesaray Van ilinin güney batısında yer alan ilçesidir.

Bahçesaray, Van iline 108 km uzaklıktadır.

Bahçesaray, Bingöl iline 300 km uzaklıktadır.

Bahçesaray, Mardin iline 377 km uzaklıktadır.

Bahçesaray, Şırnak iline 294 km uzaklıktadır

Van Bahçesaray konum

BAHÇESARAY RAKIMI KAÇ?

Bahçesaray rakımı: 1,870 m

BAHÇESARAY HAKKINDA

19. yüzyılda Kırım Bahçesaray'dan gelem Kırım Tatar Göçmenlerine itafen bu adı almıştır.

1962'ye kadar Siirt'in Pervari ilçesinin bucağıyken, daha sonraları Van'ın Gevaş ilçesine bağlanmıştır. 1987'de ilçe olmuştur. Eski adı Müküs'tür. 1915 öncesi çoğunluklu bir Ermeni nüfus vardı. 1915'teki Ermeni Tehciri'nin ardında Ermeniler ilçeyi terkettiler. İlçede eski kiliseler vardır.

BAHÇESARAY'DA ULAŞIM

İlçenin Ulubeyli Köyü üzerinden Bitlis-Hizan bağlantılı stabilize yolu vardır. Bu yol tüm mevsimde açıktır. Ancak Hizan-Tatvan bağlantısıyla Van'a ulaşım yaklaşık (kış koşulları ve stabilize yol koşullarından dolayı) 6 saat sürmektedir. Daha ziyade Van-Gevaş üzerinden 3000 metre rakımlı Karabet Geçidi'nden geçilerek, kıvrım kıvrım ve dolambaçlı yollarla ilçeye ulaşılır. Bu yol büyük bölümü asfalt olup, ilçenin Van'a uzaklığı 110 km'dir. 2007 yılından itibaren bu yolun da tamamının asfaltlama çalışmaları başlamıştır. Ama yolun tamamının asfaltlanması sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu yol üzerinden ulaşım yaklaşık 1:30 saat sürmektedir.

Geçitteki rakımın yüksekliğinden dolayı Temmuz ayında bile geçen senelerde yağmış olan eski kar görülebilir. Yaz mevsiminde yüksek yaylalara hayvancılık yapmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinden göçebeler gelir, kış başlarken yaylaları terk ederler.

BAHÇESARAY İKLİMİ

Bahçesaray'ın iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.