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Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDIVan'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

26.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:18
'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)
BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
'ın ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van-başkale'de 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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