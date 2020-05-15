VAN Başkan Saklı Bütün ülkemizin insanını Şemdinli'ye davet ediyorum

Başkan Saklı: Bütün ülkemizin insanını Şemdinli'ye davet ediyorumHAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, elinde Türk bayrağıyla Efkar Dağı'na çıkarak, "Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Ülkemizin bütün insanını Şemdinli'ye davet ediyorum" dedi.

15.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:49
Başkan Saklı: Bütün ülkemizin insanını Şemdinli'ye davet ediyorum
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, elinde Türk bayrağıyla Efkar Dağı'na çıkarak, "Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Ülkemizin bütün insanını Şemdinli'ye davet ediyorum" dedi.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, elinde Türk bayrağı, teröristlerden arındırılan Efkar Dağı'na çıktı. Saklı, 'Seyirtepe Projesi' için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Saklı, "Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Bütün ülkemizin insanını Şemdinli'ye davet ediyorum. Gelin Şemdinli'de gönlümüzün misafiri olun. Gelin kültürümüz gereği sizi evimizde ağırlayalım. Şu anda Efkar Dağı'nın eteklerindeyiz, huzurlu ve güzel şehrimizin seyir tepesinde. İnşallah yakında bu alanlarla ilgili halkımıza müjdeli haberlerle vereceğiz. Burayı daha etkin ve daha güzel şekliyle halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. VAN Başkan Saklı Bütün ülkemizin insanını Şemdinli’ye davet ediyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel, Haber

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