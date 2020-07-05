VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor-3

Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyorARAMA ÇALIŞMALARINA 'DALGA' ENGELİVan Gölü'ndeki aşırı dalgalar nedeniyle bu sabah başlanan arama-kurtarma çalışmalarına öğle saatlerinde ara verildi.

05.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:07
Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
ARAMA ÇALIŞMALARINA 'DALGA' ENGELİ
Van Gölü'ndeki aşırı dalgalar nedeniyle bu sabah başlanan arama-kurtarma çalışmalarına öğle saatlerinde ara verildi. Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından 6 tekne ve Jandarma Asayiş Komutanlığı'na ait 1 bot ile çalışmalara devam edildi. AFAD'ın havadan, karadan ve göl yüzeyinde yaptığı çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla destek veriyor. Göldeki dalgalar nedeniyle ekipler, çalışmalarını daha çok kıyı şeridine yakın bölgelerde sürdürüyor. VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8’inci günde de devam ediyor-3

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Sabah, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››VAN Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor-3 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:09: Hüyük'te ekin yangını - Haber 17:05: ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölü sayısı 132 bin 331'e yükseldi - Haber 17:02: Sahte altına karşı dikkatli olunmalı - Haber 17:01: Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi - Haber 16:59: Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu - Haber 16:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı - Haber 16:39: Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu - Haberler 16:05: Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber 13:27: Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı - Ekonomi