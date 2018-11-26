Van Beyaza Büründü

VAN, gece yarısı yağan mevsimin ilk karı ile beyaz örtüyle kaplandı. Van
'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi kısmen beyaza büründü. Kar
yağışı ile birlikte park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle Van- Hakkari
karayolundaki virajlar ile Van'ın Başçesaray ilçesine bağlı 2 bin 920 rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.
- Van
Kar,Van
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:35