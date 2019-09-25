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Van böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı

Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu (53) için uygun böbrek Erzurum'da bulundu.

25.09.2019 13:43
Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu (53) için uygun böbrek Erzurum'da bulundu. Üç saat içinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu, polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.
Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'nin, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu'nun durumunu Van Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine hemen harekete geçildi. Etemoğlu için uygun böbreğin Erzurum'da bulunduğu ve 3 saat içerisinde ameliyata alınması gerektiği bildirilmesi üzerine de helikopter hazırlandı. Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter, saat 08.00'de hasta Kıymet Etemoğlu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibi ile birlikte Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek üzere havalandı. Etemoğlu'nun Erzurum'da tedavisine başlandı.
Van Emniyet Müdürlüğü, Kıymet Etemoğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, aile ise hemen helikopter hazırlayan Van Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
Van böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı

Erzurum, Polis, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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