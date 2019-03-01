Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eş Başkanı Sezer Örenç, hastane idaresinin tüm sorunlara sessiz kaldığını ve yaşanan durumun çok olağanmış gibi davrandığını söyledi. Örenç herhangi bir açıklama yapmayan hastane idaresi için "Sorumlu davranmayıp tedbir almayan mevcut zihniyet sağlığa ve insanlara bakış açısını yansıtıyor" ifadesinde bulundu.

"ISPANAK YEMEĞİNDEN HORTUM PARÇASI ÇIKTI"

Van SES Şubesi Eş Başkanı Fatma Arslan daha önce de hastane yemekleri nedeniyle yüzlerce kişinin zehirlendiğini belirterek, "Olayın vahim boyutlara gelmesine ve Tarım İl Müdürlüğü'nden zehirlenmenin tespit edilmesine rağmen hastane yönetimi herhangi bir açıklamayapma gereği duymamıştır. Hastane çalışanlarına yapılan muayene sonucunda alınan raporlara bile müdahale etmeye çalışmıştır. Yaptığımız görüşmelerde birçok çalışan acile başvuru yapmaya bile çekindiğini ifade etmiştir. Daha bu konu ile ilgili gerçeklik açıklanmamış olmasına rağmen 27. 02. 2019 tarihinde yapılan ıspanak yemeğinden hortum parçasının çıkması olayı daha vahim bir hale getiriyor." dedi.

"BİRDEN FAZLA SU VERİLMİYOR"

Arslan, sadece Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi değil, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde de birçok sorunun yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yine son günlerde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesinde çalışanlara ve hastalara yemekte ödemelerin yapılmamasından kaynaklı su verilmediği konusunda bazı şikayetler aldık. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de su dağıtımı kısıtlanmış birden fazla su verilmemektedir. "

"MEVCUT ZİHNİYETİN SAĞLIĞA VE İNSANLARA BAKIŞI BUDUR"

Arslan, hastane yönetiminin olanlar ile ilgili olarak olağanmış gibi davranması hakkında ise "Hastane yönetimlerinin tüm bu sıkıntılara rağmen sessiz kalışı, herhangi bir açıklama yapmayıp, sağlık emekçilerinden, hasta ve hasta yakınlarından özür dilememesi, sorumlu davranmayıp tedbir alınmaması mevcut zihniyetin sağlığa ve insanlara bakış açısını yansıtmaktadır. Hastanelerde yoğun iş temposu ve iş stresi baskısı altında çalışan sağlık emekçilerinin en doğal hakkı olan yemeği bile doğru düzgün yiyememeleri ve endişeduymaları ve zorluk yaşamaları kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.