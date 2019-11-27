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Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol çalışmalarını tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol genişletme ve menfez çalışmalarını sürdürüyor.

27.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:23Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol çalışmalarını tamamladı
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı yol genişletme ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir mesai harcayan ekipler, 3 ilçede daha çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca kırsal mahallelerde yürütülen yol genişletme ve menfez çalışmalarında sona gelindi. Kar yağışı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Tuşba ilçesi Göllü Mahallesi'nde 3 kilometre, Başkale Oğulveren Mahallesi'nde 7 kilometre, Sarmalı Mahallesi'nde ise yaklaşık 10 kilometrelik yolda genişletme çalışması yaptı.

Ayrıca ekipler, Çatak ilçesine bağlı , Şapur, Konalga, Sırmalı, Sugeldi, Bahçelievler ve Yukarı Narlıca Mahalle yollarında 10 noktada menfez çalışmasını da tamamladı. - VAN

Narlıca, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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