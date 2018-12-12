Van Büyükşehir Belediyesi Çöpten Elektrik Üretecek

Van
Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak 'Katı Atık Entegre Tesisi'ne başlıyor. Sözleşmesi imzalanan tesisin işletmeciliğini, 25 yıllığına PANDA Alüminyum A.Ş. yapacak.
Van'ın yıllardır kronikleşmiş çevre sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Van Gölü
'nü kirlilikten kurtaracak olan 'Merkez
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden 'Katı Atık Entegre Tesisi'nin sözleşmesi de imzalandı. Yaklaşık 140 milyon TL'ye mal olacak tesis, yapişletdevret usulü ile hayata geçirilecek. Belediye bütçesinden hiçbir harcama yapılmadan yıllık yüzde 6 kar payı ile 25 yılda yaklaşık 82 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. 31 Kasım 2018'de ihalesi yapılan tesisin sözleşmesi, Van Valiliği
Ali Paşa Toplantı Salonunda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Ülker Cem Kaplan
, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Selçuk
Doğru ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
İki aşamada hayata geçirilmesi planlanan projenin ilk aşamasında mevcut vahşi depolama alanının ıslah edilerek yeşillendirilmesi ve alanın üzeri kapatılarak elde edilen lentfil gazının (Çöp Gazı) elektrik enerjisine dönüştürülmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise atık alanında Avrupa Birliği
(AB
) standartlarına uygun entegre tesisler kurulacak. Gelen atıkların profesyonel bir şekilde ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanarak gelir elde edilecek.
Ayrıca buraya getirilen organik atıklar, fermantasyon sistemi ile büyük tanklarda 55 derece sıcaklıkta bekletilerek oluşan biyogazdan elektrik enerjisi elde edilecek. Atıklardan geriye kalan malzemelerin ise kompost yapılarak gübre yapımında kullanılması sağlanacak. Bu sayede sıfır atık ile işlemler devam edecek.
Yapılacak çalışmalar sayesinde kent merkezi ve ilçe aktarma istasyonlarından toplanan katı atıklar, 3.2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahasına getirilecek. Bu sayede 30 yıldan fazla bir süredir gerek insan sağlığı gerekse çevre sağlığını tehdit eden Özalp
yolu üzerindeki vahşi depolama alanından kaynaklı koku, görüntü ve hava kirliliği ortadan kaldırılacak. Çalışma ile saatte 8 megavat elektrik üretilerek yaklaşık 30 bin hanenin elektrik enerjisi çöplerden karşılanacağı gibi, yaklaşık 100 kişiye de iş istihdamı sağlanacak.
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Merkez,Van Gölü,Van
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:38