Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van Büyükşehir Belediyesi gazetecileri unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilere içerisinde, maske, tek kullanımlık tulum, eldiven, dezenfektan, ıslak mendilin yer aldığı dezenfektan seti gönderdi.

01.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:42
Van Büyükşehir Belediyesi gazetecileri unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilere içerisinde, maske, tek kullanımlık tulum, eldiven, dezenfektan, ıslak mendilin yer aldığı dezenfektan seti gönderdi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dunyaya yayılan Korona virüs tedbirleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, kentte üst düzey tedbirlerine devam ediyor. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı doğrultusunda kentte görev yapan basın mensuplarının daha rahat çalışmalarına katkıda bulunarak içerisinde, maske, tek kullanımlık tulum, eldiven, dezenfektan, ıslak mendilin yer aldığı dezenfektan seti gönderdi. basın mensupları ise kendilerini unutmayan Vali Bilmez ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Basın mensuplarına gönderilen hijyen seti içerisine kısa bir not düşen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Değerli gazeteciler; malumunuz üzere tüm dünyaya ve ülkemize musallat olan korona virüs salgınına karşı önlemlerimiz son sürat devam ediyor. Bu anlamda sahada çalışan siz gazetecilerin sağlığı bizler için önem arzetmektedir. Kamuoyunu bilgilendirirken olası risklere karşı korunmanız anlamında siz değerli basın mensuplarımıza bir sağlık kiti hazırladık. İnşallah en kısa sürede virüs salgınını atlatarak daha sağlıklı, mutlu günlerde

buluşmamız dileğiyle" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından geçtiğimiz hafta kentte görev yapan basın mensuplarının büroları dezenfekte edilmişti. - VAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Emin Bilmez, Van, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Van Büyükşehir Belediyesi gazetecileri unutmadı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:55: Şuhut jandarmasından 4 noktada Korona virüs denetimi - Haberler 10:53: Sanal alemde hafız eğitimini tamamladı - Haberler 10:53: Arpaçay'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler 10:51: Şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler 10:49: İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:13: Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü - Haberler 10:12: 'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Haberler 10:04: Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı - Haberler 10:00: Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var - Haberler 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz