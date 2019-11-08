Haberler » Güncel » Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor - Haber

Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.

08.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16 Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Kulübü, 2019-2020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.

Kurulduğu günden bu yana farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9-18 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği futbolcu seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını bünyesine katıyor. Her gün saat 16.30'da Van İŞGEM Semt Sahasında düzenlenecek seçmelere, 12-19 yaş arası gençler katılabilecek. Ayrıca seçmelerde yer almak isteyenler için de, Karşıyaka Beşyol ve İskele Cezaevi önünden her gün saat 16.00'da ücretsiz servis imkanı sunulacak. - VAN

Futbol, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54   Bursa 'bitcoin' safiye'nin yakalanma anı kameralarda-2
15:54   Spor onursal başkan büyükkılıç: kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız
15:54   Gölbaşı'na bir semt pazarı daha
15:54   BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir...
15:53   Eylül'ün sırasına çiçek konuldu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:55:16