Van Büyükşehir Belediyesi, ihalelerini canlı yayınlayacak

Van
Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktaracağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "şeffaf belediyecilik" ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınla vatandaşlara aktarılacağı aktarıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'ingöreve başladığı ilk gün belediyedeki tüm birimlere verdiği 'şeffafbelediyecilik' talimatı hayata geçirildi. Kurum içerisinde yapılacak tümihaleler, ihale öncesinde tarihi, yeri, saati ve diğer detaylarıylavatandaşlara duyurulacak. Aynı zamanda ihaleler başından sonuna kadar belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.Bu kapsamda ilk ihale 24 Eylül Salı günü saat 10.30 da BüyükşehirBelediye binası ihale salonunda gerçekleştirilecek. İhale, belediyenin resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb,Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagramadreslerinden canlı yayınlanacak."