Haberler » Spor » Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda - Spor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligi 2'inci sırada tamamlayarak play-off için mücadele etmeye hak kazandı.

22.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:44Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda
Türkiye Federasyonu 2. Lig 8. grupta mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligi 2'inci sırada tamamlayarak play-off için mücadele etmeye hak kazandı.

Sezon başında sporcusu, teknik heyeti, taraftarı ve yönetimiyle şampiyonluğa odaklanan ve grubunun en istikrarlı performansını sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonu 37 puanla 2'inci sırada tamamladı. Sezonun son maçını da evinde Mardin Dinamik Gençlik Voleybol Takımıyla oynayan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 sette de 25-12 gibi net bir skorla maçı kazanarak adını play-off'a yazdırmayı başardı.

Play-offa katılmayı hak eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4-5-6 Mart tarihlerinde play-off 1'inci turunda Fenerbahçe, Ankara Numune ve Konya Ereğli Voleybol takımları ile karşılaşacak. - VAN

voleybol, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:36:03