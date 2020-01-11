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Van Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı haftayı galibiyetle kapadı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Peyas Spor Kadın Voleybol takımını 3-0 yendi.

11.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:58Van Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı haftayı galibiyetle kapadı
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Kadın Takımı, Peyas Spor Kadın Voleybol takımını 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 12. hafta mücadelesinde Fevzi Çakmak İlk/Ortaokulu spor salonunda Diyarbakır ekibi Peyas Kadın Voleybol takımını ağırladı. Mutlak galibiyet parolası ile karşılaşmaya başlayan Van ekibi ilk sette 25-16 galip gelirken ikinci sette de rakibini 25-12 ile yenmeyi başardı. Son sete kontrollü çıkan Van ekibi 25-15 ile seti tamamlayarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde yakaladığı istikrarlı gidişatı sürdüren kırmızı siyahlılar, hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı önümüzdeki hafta ise lig de lider konumunda olan Cizre Belediyespor kadın Voleybol takımına konuk olacak. - VAN

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Kaynak: İHA

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