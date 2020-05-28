VAN Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere makine desteği

Van Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere makine desteğiVAN Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçileri zor günlerinde yalnız bırakmıyor.

28.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:16
Van Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere makine desteği
VAN Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçileri zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediye, kentte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için çiftçilere ekim yaparken ücretsiz iş makinesi desteği verdi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan tarım seferberliği çiftçinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi, yağışlar bakımından verimli bir yıl geçiren Vanlı çiftçilere, sulama kanalı, sıvat, yeni göletler, temizlik ve fide desteğinin yanı sıra tarımsal makine desteği de vermeye başladı. Belediye, İpekyolu ilçesi Yukarı Bakraçlı Mahallesinde tarlasına silajlık mısır ekmek isteyen ama imkanı olmayan çiftçi Sıddık Aydemir'e ihtiyaç duyduğu makine yardımında bulundu. İhtiyaç talebini Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildiren Aydemir'in ekin yapacağı alanda teknik ekip tarafından inceleme yapılarak üretime elverişli olduğu tespit edildi. Ardından çiftçinin tarlasına kadar getirilen Nohut, Fasulye, Ayçiçeği, ekim mibzeri çiftçiye teslim edilirken, kullanımı ile ilgili bilgi veren teknik ekip de ekim sırasında orada hazır bulundu. Aydemir, silajlık mısır ekimi için ihtiyaç duydukları makineyi temin eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Şimdi her şeyin kolay olduğunu yeter ki üretim azminin olması gerektiğini belirtti. Aydemir, "Eskiden ekinlerimizi saatlerce elle ekiyorduk. Hem zor oluyordu hem de yeteri kadar verimli olmuyordu. Geçen sene de makine desteği almıştım. Bu sene ikinci kez getirdiler. Geçen sene tarlam 20 ton silaj verdi. Bu sene 30 tonun üzerinde bekliyoruz. Daha önce sulama borusu ihtiyacımızı da Büyükşehir Belediyesi ekipleri gidermişti. Bu güne kadar ne için gittiysek boş çevirmediler bizi. Sağ olsunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. VAN Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere makine desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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