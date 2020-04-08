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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı.

08.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yerli fide üretimi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, "Temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır" dedi.

Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumu, toprakla buluşturuldu. Seralarda yetiştirilecek fidelerin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı, çiftçilerin ise ekimini yaptıkları fidelerden aynı zamanda yerli tohum elde edebilecekleri belirtildi. Belediye yetkilileri, bu çalışma ile milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesinin hedeflendiğini ayrıca bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.  Ekimi yapılan seraları gezen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, yapılan çalışma ile ülkedeki tohum üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı planladıklarını kaydetti. Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu da belirten Altun, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla belediyemize ait seramızda fide üretmeye başladık. Buradaki temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır. Bu çerçevede seramızda başlattığımız 100 bin tohum fidemizi önümüzdeki aylarda çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede inşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve daha sağlıklı ürünler de sofralarımıza gelmiş olacak. Ben çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel
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